È in pieno corso il processo di cambiamento della Roma a partire dal suo interno. Il primo tassello sarà l'annuncio del nuovo ds Tony D'Amico, ma nel frattempo a Trigoria si stanno già verificando alcuni avvicendamenti. Come riporta 'Il Tempo', dello staff di Gasperini non fa più parte il match analyst Marasciulo (era stato portato da Ranieri a novembre 2024) ma entra il preparatore altetico Alessandro Pilati. Non solo, perché va avanti anche il lavoro del reparto commerciale: la Roma infatti sarebbe molto vicina all'accordo per una nuova partnership. Il marchio in questione andrebbe a finire sulla parte posteriore delle maglie d'allenamento, con Toyota che invece occupa quella frontale.