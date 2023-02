Salisburgo-Roma, Mourinho in conferenza stampa alle 18.45 insieme a Dybala

Domani la Roma torna a giocare in Europa League contro il Salisburgo. In mattinata i giallorossi hanno svolto la rifinitura e nel pomeriggio partiranno verso l'Austria. Mourinho parlerà in conferenza stampa alle ore 18.45. Insieme a lui ci sarà Paulo Dybala. La Joya guiderà l'attacco della Roma anche nel match di domani e risponderà alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa della Red Bull Arena. Insieme al 21 in avanti ci saranno Pellegrini e Abraham. Poco turnover per lo Special One che si affiderà ai suoi fedelissimi.