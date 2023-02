Roma-Salisburgo, Mourinho e la tentazione Wijnaldum: può partire titolare

L'olandese potrebbe scendere in campo dall'inizio per la prima volta da quando è un calciatore giallorosso

Domani sera la Roma si gioca l'accesso agli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. Per rimontare l'1-0 dell'andata alla Red Bull Arena, José Mourinho starebbe pensando ad una sorpresa a centrocampo. Wijnaldum potrebbe scendere in campo da titolare per la prima volta da quando è un calciatore giallorosso. Secondo quanto riportato da Radio Radio, il tecnico ha provato l'olandese in allenamento e la tentazione di schierarlo dall'inizio è forte.