Roma-Salernitana, Spinazzola verso la convocazione a nove mesi dall’infortunio

L'esterno giallorosso può tornare in panchina nel match di domani

Dopo poco più di nove mesi dall'ultima partita giocata, Leonardo Spinazzola potrebbe davvero tornare tra i convocati. Ieri l'esterno della Roma è tornato ad allenarsi in gruppo e domani - come riporta 'Sky Sport' - all'Olimpico può sedersi in panchina nel match contro la Salernitana. L'infortunio al tendine d'Achille sembra ormai definitivamente alle spalle, un calvario lungo e faticoso che sta arrivare al termine. Spinazzola non scenderà in campo, è chiaro, ma Mourinho vuole fargli riassaporare il gusto dello spogliatoio nel prepartita, il clima dell'Olimpico e a bordocampo con i compagni. Per rivederlo in gare ufficiali bisognerà ancora aspettare un po', ma intanto con buona probabilità domani l'esterno azzurro farà registrare un altro passo in avanti.