Roma-Salernitana, Mourinho squalificato: ipotesi Bruno Conti in panchina

Bruno Conti potrebbe tornare sulla panchina della Roma. Come riportato da Sport Mediaset, viste le squalifiche di José Mourinho, Salvatore Foti e di altri due collaboratori, l'ex leggenda giallorosa potrebbe guidare la squadra nell'esordio in campionato contro la Salernitana. Per lui si tratterrebbe di un ritorno dopo i 3 mesi alla guida del club da marzo a maggio del 2005. Oggi Conti ricopre il ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile dall'Under 10 all'Under 14.