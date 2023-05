Roma-Salernitana, le probabili formazioni di Mourinho e Paulo Sousa

Dopo le fatiche di Europa League, altamente ripagate con l'approdo in finale contro il Siviglia, la Roma deve pensare alla Serie A. Lunedì, all'Olimpico, arriva la Salernitana di Paulo Sousa. Mourinho, tenendo conto dei giocatori non al meglio, che tenterà di recuperare per la grande sfida di Budapest, sta pensando a qualche cambio. Llorente è tornato ad allenarsi con la squadra, ma è ancora troppo presto per vederlo in campo. Riproposto Cristante come difensore centrale. Celik è uscito malconcio dalla sfida contro il Leverkusen, così come Spinazzola. Spazio per Missori e Zalewski sulle fasce. A centrocampo Wijnaldum è a caccia di minuti da mettere nelle gambe, mentre Bove è inamovibile. In attacco torna Solbakken, ballottaggio aperto tra Belotti ed Abraham, con il primo in vantaggio.