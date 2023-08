Roma-Salernitana, le probabili formazioni di Mourinho e Paulo Sousa

Ricomincia una nuova stagione per i giallorossi. Mentre si attende l'arrivo di un nuovo attaccante, la squadra dello Special One dovrà fare a meno oltre che del tecnico portoghese, anche di Dybala e Pellegrini (tutti e tre out per squalifica)

Si riparte con la prima partita della stagione2023/2024 del Campionato di Serie A. Come lo scorso anno, la Roma inizierà affrontando la Salernitana, ma stavolta all'Olimpico. I giocatori di Mourinho ritroveranno lo stadio così come lo avevano lasciato, con l'ennesimo sold-out ma il primo di questa nuova stagione. Le novità della formazione dello Special One sono in particolare quelle relative al reparto difensivo e il centrocampo. Dietro, dopo la cessione di Ibanez all'Al-Ahli, troveremo titolare Llorente (preferito a Ndicka), mentre al centrocampo troveranno probabilmente spazio due dei nuovi innesti della Roma: Aouar e Kristensen. A quanto pare ci sarà ancora da attendere per l'esordio degli acquisti più recenti, Paredes e Renato Sanches, che potrebbero però subentrare nel corso del match. Il reparto offensivo, ancora incompleto, sarà quasi sicuramente composto da El Shaarawy e Belotti in attesa del nuovo attaccante che tarda ad arrivare in sostituzione dell'infortunato Abraham. Come anticipato dall'ultima di campionato della stagione 2022/2023, il club giallorosso dovrà fare a meno di due importanti tasselli della rosa: si tratta di Dybala e Pellegrini, entrambi squalificati. La stessa sorte toccherà anche a Mourinho e parte del suo staff: il tecnico portoghese tornerà sulla panchina giallorossa soltanto alla terza giornata contro il Milan, a causa dei 10 giorni di squalifica in seguito ai provvedimenti presi dopo le vicende con l'arbitro Chiffi.