Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali: Abraham e Felix in campo dal 1′

Contro i granata, il ritorno in panchina anche di Spinazzola

Torna la Serie A anche per la Roma. Dopo la parentesi ai quarti di finale di Conference League contro il Bodo, i giallorossi di José Mourinho sono chiamati a una reazione importante contro la Salernitana, la stessa squadra contro cui Tammy Abraham ha segnato il primo gol in campionato. Dopo la botta rimediata in Norvegia, tra l'altro, l'attaccante inglese torna tra i disponibile dello Special One, esattamente come Leonardo Spinazzola - che manca dal campo dal 2 luglio, partita vinta dall'Italia contro il Belgio - e Gianluca Mancini. I due azzurri, però, partiranno solo dalla panchina, esattamente come Nicolò Zaniolo. In attacco, con super Tammy, ci sarà, invece, Felix Afena Gyan.