Roma-Salernitana, le formazioni dei quotidiani: c’è Abraham, Zaniolo ancora fuori

Ancora out Zaniolo mentre Mancini sarà convocato ma difficilmente sarà titolare

La Roma scende in campo alle 18 per affrontare la Salernitana con l'obiettivo di mantenere il quinto posto. Dopo quasi un anno potrebbe tornare in panchina Spinazzola, che in questi giorni si è allenato in parte con i compagni, mentre Mourinho dovrà fare sicuramente a meno di Pellegrini causa squalifica. Nella difesa davanti all'insostituibile Rui Patricio, non ci sarà Mancini, uscito malconcio - ma senza lesioni - da Bodo. Il terzetto sarà formato quindi da Kumbulla, Smalling e Ibanez. Turnover sulle fasce dove lo Special One manderà in campo Maitland-Niles a destra ed El Shaarawy a sinistra (ma attenzione a un possibile 3-5-2 con Zalewski a tutta fascia). In mediana verrà confermata la coppia Cristante-Oliveira mentre a fare da trequartista, insieme a Mkhitaryan, ci sarà Felix che potrebbe anche avanzare per fare la seconda punta insieme ad Abraham.