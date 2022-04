Roma-Salernitana, la moviola: ammoniti Kumbulla, Cristante, Mkhitaryan e Abraham

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dello stadio Olimpico

La Roma deve dimenticare la sconfitta di Conference e trovare la terza vittoria di fila in campionato. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitra il signor Volpi. Al Var Mazzoleni .

89' - Ammoniti Abraham e Radovanovic dopo una piccola rissa in mezzo al campo

80' - Anche Mkhitaryan viene ammonito per un fallo su Coulibaly

75 ' - Intervento in ritardo di Kastanos su Abraham che viene ammonito.

71' - Ammonito Sepe per perdita di tempo.

54' - Ammonito Cristante per un fallo su Coulibaly.

41 ' - Ammonito Gyomber per un fallo su Felix, calcio di rigore per la Roma .

33' - Mkhitaryan chiede un calcio di rigore per fallo di Obi. Volpi non fischia il penalty per la Roma.