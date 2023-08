Roma-Salernitana, la moviola: contatto Belotti-Coulibaly: per l’arbitro non è rigore

La Roma scende in campo per la prima gara ufficiale dell'anno. I giallorossi affrontano la Salernitana guidata da Paulo Sousa. I campani nella passata stagione erano riusciti a strappare un pari all'Olimpico. L'arbitro del match sarà Feliciani. Gli assistenti Costanzo e Passeri, mentre al Var c'è Guida.

66' - Ammonito Kastanos per un fallo su Zalewski.

60' - Belotti finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Coulibaly. Per l'arbitro non è penalty.