Roma-Salernitana, la moviola: rissa vicino alle panchine. Ammoniti Zalewski e Dia

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico, diretta da Colombo

Redazione

La Roma torna a giocare in campionato dopo la conquista della finale di Europa League. Allo Stadio Olimpico affronterà la Salernitana, matematicamente salva dalla retrocessione. Questa sera Mourinho ricorre ad un ponderato turnover per recuperare le energie in vista del match di Budapest. L'arbitro del match sarà Andrea Colombo con Tegoni e Scarpa come assistenti. Il Var è stato affidato a Banti di Livorno con Guida come Avar, mentre il quarto uomo sarà Massa.

Arbitro: Andrea Colombo Assistenti: Tegoni e Scarpa Quarto uomo: Massa Var: Banti Avar: Guida

45' + 1 - Ibanez mette la palla in rete sulla ribattuta del calcio d'angolo di El Shaarawy. I calciatori della Salernitana protestano. Colombo va al Var e annulla il gol: prima del tiro del brasiliano, Belotti tocca il pallone con la mano

45' + 3 - Proteste dei calciatori per un possibile tocco di mano in area di rigore. Per Colombo è tutto regolare

57' - Wijnaldum cade in area di rigore. Proteste dei calciatori della Roma, ma per Colombo è tutto regolare. L'intensità della spinta di Pirola non è sufficiente per decretare il calcio di rigore.

68' - Il primo cartellino giallo è per la Salernitana. Gyomber atterra Belotti che era ripartito sulla fascia destra. Colombo lo ammonisce

84' - Ancora un cartellino per la Salernitana. Ammonito Ochoa per perdita di tempo sulla rimessa dal fondo

86' - Ammonito Daniliuc per fallo di mano

93' + 4 - Tensione in campo dove un fallo tattico Zalewski su Dia fa scoppiare una rissa. L'attaccante della Salernitana reagisce alla trattenuta. Colombo ammonisce entrambi ed estrae il cartellino rosso per un membro della panchina della squadra di Sousa (in un primo momento l'espulsione sembrava rivolta allo stesso allenatore).