Roma-Salernitana, la carica della Curva Sud: “Uniti per l’ultima battaglia”

La Curva Sud ha caricato i giocatori della Roma a Trigoria seguendo il pullman dei giallorossi fino allo stadio Olimpico. E ha dimostrato amore anche poco prima dell'inizio del match contro la Salernitana. Il gruppo Roma ha esposto uno striscione enorme per i ragazzi di Mourinho: "18-5-23: Grinta, cuore e sudore sulla maglia. Adesso uniti per l'ultima battaglia". Il pensiero è ovviamente alla finale di Budapest del 31 maggio contro il Siviglia. Anche oggi l'impianto è completamente sold out. Nono ci sono nel settore più caldo del tifo romanista i Fedayn. Il gruppo del Quadraro è rimasto fuori poiché non è stato fatto entrare uno striscione per il fondatore Roberto Rulli.