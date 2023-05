Roma-Salernitana, il settore ospiti omaggia Ago e Rulli: l’Olimpico applaude

È stato uno stadio a metà quello che ha fatto da teatro alla sfida tra Roma e Salernitana. Se in Curva Sud è piombato il silenzio a causa della protesta per il divieto di far entrare lo striscione per Roberto Rulli, nel settore ospiti, occupato dai tifosi granata, non si è mai smesso di cantare. I supporter campani, però, non hanno mostrato indifferenza nei confronti di quanto stava succedendo agli ultras romanisti. Mentre il settore più caldo del tifo di casa si stava lentamente svuotando, la notizia è giunta anche nello spicchio gremito di pubblico salernitano. Subito è partito il coro "Roberto Vive", coperto dagli applausi scroscianti del resto dello stadio. Non è mancato anche il ricordo per l'indimenticabile capitano, Agostino Di Bartolomei, che ha militato anche nel club granata. Anche in questo caso, grande commozione della restante parte del pubblico dell'Olimpico che ha accompagnato con una standing ovation l'omaggio.