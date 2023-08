Roma-Salernitana, i convocati di Sousa: Lovato e Mazzocchi ok. Out Pirola e Bohinen

Domani la Roma scenderà in campo all'Olimpico per il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. Il primo avversario da dover affrontare è la Salernitana di Paulo Sousa. Il tecnico granata ha stilato l'elenco dei convocati che partiranno verso la Capitale. Dei nuovi acquisti è presente solo Legowski, restano fuori Ikwuemesi e Stewart. Saranno presenti, invece, sia Lovato che Mazzocchi, mentre Pirola, Bohinen e Daniluc rimangono out per infortunio.