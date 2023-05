Roma-Salernitana, Dybala non convocato: ha ancora dolore alla caviglia

Dybala parte ancora fuori, ma questa volta non va neanche in panchina come successo col Bayer Leverkusen. La Joya non è tra i convocati di Mourinho per la sfida contro la Salernitana. L'argentino in questi giorni ha sempre lavorato col gruppo, ma le sue condizioni preoccupano il mister in vista della finale di Budapest del 31 maggio. Il numero 21 non parte titolare dal match del 13 aprile contro il Feyenoord. In quel caso Dybala era uscito al 26' per un problema all'adduttore, al quale si è poi aggiunto l'infortunio alla caviglia sinistra. Da oltre un mese non parte dal primo minuti e oggi Mourinho ha scelto in attacco Solbakken e Belotti. Anche Tiago Pinto, poco prima del fischio d'inizio, ha confermato l'idea di far ritrovare all'argentino la miglior condizione in vista della finale di Budapest contro il Siviglia: "Penso che come tutti avete visto che lui ha perso una botta incredibile a Bergamo e ora sta recuperando. La nostra priorità è farli arrivare tutti bene alla finale. Paulo non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di fargli saltare la partita. Con lo staff medico stiamo facendo in modo che arrivi al meglio al finale di stagione".