Roma-Salernitana, attesi oltre 60mila tifosi: i cancelli apriranno alle 16

Domani inizia il campionato della Roma. I giallorossi alle 18.30 scenderanno in campo contro la Salernitana per la prima gara dell'anno. L'Olimpico sarà nuovamente sold out e sono attesi oltre 60mila tifosi. I cancelli apriranno alle 16, questo il comunicato del club con tutte le info: "Riparte la Serie A e riparte la Roma, rinfrancata da una conferma: i propri tifosi. Domenica alle 18:30 contro la Salernitana l'Olimpico sarà tutto esaurito! Sarà la prima uscita per i giallorossi, quelli in campo e quelli sugli spalti. Per cantare, per tifare, e per giocare tutti insieme la nostra prima partita. Mostreremo ai nuovi calciatori quale enorme differenza riesca a fare un Olimpico che non si limita ad assistere alla partita. Ma ne fa parte. L'Olimpico è sold out - sono attesi 61 mila spettatori - ma potete consultare la pagina biglietti per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa gara. I cancelli dello Stadio apriranno alle 16. Come sempre, l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio".