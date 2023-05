Roma-Salernitana, arbitra Colombo. Al Var c’è Banti

L'AIA tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 36esima giornata di Serie A. La Roma, dopo l'importante sfida con il Leverkusen, lunedì ospiterà allo Stadio Olimpico la Salernitana (ore 18:30). L'arbitro del match sarà Andrea Colombo con Tegoni e Scarpa come assistenti. Per il fischietto della sezione di Como si tratta del secondo incrocio con la formazione giallorossa. Il primo era stato nella vittoria contro il Torino (firmata da Dybala) dello scorso 8 aprile. Il Var è stato affidato a Banti di Livorno con Guida come Avar. Il quarto uomo sarà Massa.