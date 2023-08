Roma-Salernitana, gara horror di Spinazzola: fischi all’Olimpico al momento del cambio

Qualche mugugno anche per Kristensen al momento del cambio. Applausi per Paredes e Renato Sanches

La stagione di Spinazzola inizia nel peggior modo possibile. Il numero 37 viene da un'annata storta e all'esordio contro la Salernitana non ha brillato. Poche accelerazioni e tantissimi cross sbagliati. Al 65' il terzino viene sostituito da Zalewski e si prende una pioggia di fischi da parte degli oltre 60000 tifosi presenti. L'ex Juventus ha il contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente verrà rinnovato. Qualche mugugno anche per Kristensen al momento del cambio. Applausi per Paredes e Renato Sanches che sono entrati nella ripresa per cercare di ribaltare il risultato.