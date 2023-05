Saha chiama Abraham al Manchester United: “Sarebbe perfetto”

Louis Saha, ex attaccante di Manchester United e Everton tra le tante, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale britannico OLBG. Tra gli argomenti trattati, anche quello che potrebbe essere il prossimo attaccante del club di Old Trafford e Saha non ha nessun dubbio su chi potrebbe essere l'uomo giusto: "Tammy Abraham sarebbe perfetto per il Manchester United. È un ragazzo straordinario, con tante buone qualità ed è gestito da un manager severo come Jose Mourinho. Il suo ritmo di lavoro è eccezionale". Queste le prime parole dell'ex attaccante francese che poi conclude: "Potrebbe essere il sostituto ideale di Anthony Martial o Marcus Rashford, che in passato non hanno dato il meglio di sé. Tammy potrebbe fare un ottimo lavoro qui. La qualità c'è. È alto, mobile e tecnicamente dotato. Per me ha senso".