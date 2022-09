Roma, sabato alle ore 10:30 la ripresa degli allenamenti

Al termine della sconfitta in Bulgaria nell'esordio in Europa League, Josè Mourinho ha deciso di programmare per sabato alle 10:30 la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Ci sarà da valutare le condizioni fisiche di Abraham, Karsdorp e Zaniolo che non hanno partecipato alla trasferta europea. La Roma in campionato sarà impegnata lunedì 12 settembre sera nella trasferta ad Empoli.