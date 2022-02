Roma, Sabatini: “Ho esonerato Garcia tardi. Spalletti doveva arrivare prima”

I giallorossi dopo l'avvicendamento in panchina raggiunsero il terzo posto con 80 punti

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Salernitana Nicola, il ds della Salernitana è tornato a parlare della sua esperienza romanista e in particolare di un esonero dell'esonero di Garcia: "Avevo Rudi Garcia in panchina, era l'allenatore delle dieci vittorie consecutive. Facendo due conti posso dire che ho sbagliato a non aver chiamato prima Spalletti, quello degli 87 punti". I giallorossi dopo l'avvicendamento in panchina raggiunsero il terzo posto con 80 punti e nella stagione successiva raggiunsero addirittura il record di punti.