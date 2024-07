Roma, Ryan saluta l’AZ: ”Ho vissuto il mio sogno”. E i tifosi olandesi lo elogiano

Il nuovo portiere della Roma, Maty Ryan, ha scelto Instagram per congedarsi dal suo ex club, l'AZ Alkmaar, e per esprimere tutta la sua gratitudine verso la squadra e i tifosi: "Grazie AZ per avermi permesso di vivere il mio sogno e rappresentare questo grande club e città. Ho avuto modo di incontrare tante persone fantastiche e creare insieme tanti bei momenti che custodirò sempre. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver reso quei momenti così speciali grazie al vostro sostegno alla squadra. Infine, vi auguro tutto il meglio per le stagioni a venire e seguirò e supporterò da lontano". Sotto al post, sono stati diversi i commenti positivi da parte deli suoi vecchi tifosi, segno di come il portiere sia entrato nel loro cuore: ''Uno dei nostri migliori portieri degli ultimi anni! Grazie di tutto Maty'' oppure ''Grazie di tutto. Ti auguriamo tanti bei momenti nel tuo nuovo club''. Ryan ha concluso il suo messaggio con un "Veel succes", con il quale ha voluto trasmettere il suo affetto e il suo sostegno continuo, anche a distanza. Ora, il portiere è pronto per una nuova avventura con la Roma alle spalle del titolarissimo Mile Svilar, portando con sé l'esperienza maturata in Olanda.