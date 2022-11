Roma, Rui Patricio va al Mondiale: Santos lo inserisce nei convocati del Portogallo

Buone notizie per Rui Patricio che nonostante le prestazioni altalenanti in maglia giallorossa, si è guadagnato la chiamata del Portogallo per i Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico, Fernando Santos, lo ha inserito nella lista dei convocati che prenderanno parte al torneo in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il portiere lusitano è dunque il secondo calciatore giallorosso, dopo Zalewski, sicuro di partire per l'impegno internazionale, in attesa delle comunicazioni delle altre selezioni ma si giocherà il posto da titolare con José Sà (Wolverhampton) e Diogo Costa (Porto).