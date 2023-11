Roma, Rui Patricio ultimo per parate effettuate in A: solamente 15 e 13 gol subiti

La Roma di inizio stagione ha deluso su diversi aspetti e tra i più criticati della rosa c'è Rui Patricio. Il portoghese è un fedelissimo di Mourinho e in Serie A la sua titolarità non è in discussione al momento. Ma i numeri dell'ex Sporting Lisbona non fanno dormire sonni tranquilli. Secondo i dati riportati da Transfermakt giallorossi sono ultimi per parate effettuate nelle prime 10 giornate (15) e nonostante la Roma sia tra le squadre che subisca meno tiri in porta le reti prese sono ben 13. Peggior difesa tra le big insieme alla Lazio che però ha una gara in più. Trend opposto in Europa League dove il titolare è Svilar e la squadra di Mou è quella che ha incassato meno gol di tutte. Sheriff, Servette e Slavia Praga sono avversari di qualità inferiore rispetto a quelli affrontati in Serie A, ma i tifosi chiedono a gran voce di schierare l'ex Benfica anche in campionato. Il contratto di Rui è in scadenza e a giugno il club cercherà un nuovo portiere. Sul taccuino ci sono i nomi di Carnesecchi e Falcone.