Roma, Romolo consegna doni e uova di Pasqua ai bambini del San Camillo Forlanini

La società giallorosso ancora una volta in prima linea per aiutare la popolazione più fragile. Questa volta è toccato al reparto di pediatria dell'ospedale romano

Nuova iniziativa solidale per la Roma che si dimostra ancora una volta una delle società più attive nell'ambito sociale. Nella giornata di ieri il club giallorosso, rappresentato dalla mascotte Romolo, ha fatto visita insieme all'associazione ARGOS Forze di Polizia, ai bambini ricoverati presso il Reparto Pediatria dell'Ospedale San Camillo Forlanini, consegnando loro sticker dei noti personaggi dei cartoni animati, gadget della Polizia di Stato, gadget Panini, ma anche uova di Pasqua. Insieme ai Dirigenti Nazionali dell’Associazione ARGOS, gli agenti in uniforme del Poli Bike, COT messi a disposizione per la lodevole iniziativa dalla Questura di Roma. Inoltre era presente anche il comico e showman televisivo Angelo Molone.