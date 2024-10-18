Rocco Papaleo, attore e regista presente in questi giorni al Festival del Cinema di Roma, è un grande tifoso dei giallorossi nonostante le sue origini lucane. E proprio ieri sera, rispondendo alle diverse domande dei giornalisti, ha voluto dare un'idea decisamente interessante al ds della Roma Florent Ghisolfi per la prossima sessione di mercato: "Quale acquisto consiglierei alla Roma? Non è facile perché bisogna essere realisti, altrimenti ti direi Messi. Anche alla fine della sua carriera, me lo prenderei anche a 40 anni".