L'intrigante idea dell'attore lucano per la prossima sessione di mercato dei giallorossi
Rocco Papaleo, attore e regista presente in questi giorni al Festival del Cinema di Roma, è un grande tifoso dei giallorossi nonostante le sue origini lucane. E proprio ieri sera, rispondendo alle diverse domande dei giornalisti, ha voluto dare un'idea decisamente interessante al ds della Roma Florent Ghisolfi per la prossima sessione di mercato: "Quale acquisto consiglierei alla Roma? Non è facile perché bisogna essere realisti, altrimenti ti direi Messi. Anche alla fine della sua carriera, me lo prenderei anche a 40 anni".
🔥"#ROMA, PRENDI #MESSI"— calciomercato.it (@calciomercatoit) October 17, 2024
😂Il consiglio, spassionato, dell'attore e regista Rocco #Papaleo, lucano e romanista, sui giallorossi#AsRoma #FestivaldelCinema pic.twitter.com/n1Y3piJb8r
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