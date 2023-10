Roma-Riyadh Air: trattativa in corso per il nuovo main sponsor

In casa Roma si sta per chiudere il capitolo main sponsor. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo la rottura con DigitaliBits e la parentesi con SPQR sulla maglia, il club giallorosso sarebbe in contatto con Riyadh Air. I Friedkin stanno portando avanti la trattativa grazie ad un'idea nata da Michael Wendell (nuovo Chief Commercial and Brand Officier del club) dopo quelle svolte con Turkish Airlines e American Airlines. Non è la prima volta che il club giallorosso si lega ad una compagnia aerea. Lo stesso era accaduto con Qatar Airways nel triennio 2018-21 con il quale era stato chiuso un accordo da 36 milioni (4 la prima stagione, 12 la seconda e 20 la terza). L'altra società nel mirino del marchio saudita, nato solo lo scorso 10 marzo, sarebbe la Juventus con i primi contatti iniziati già la passata stagione. La mossa sarebbe legata anche alla corsa a Expo 2030 tra la Capitale e Riad.