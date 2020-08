Roma, riunione a Londra tra i Friedkin e Watts

I vertici della nuova Roma si riuniscono a Londra. Per la prima volta dall’acquisto della società giallorossa, Dan Friedkin è arrivato in Europa: come riporta “RomaPress”, l’imprenditore texano, giunto nella capitale inglese assieme al suo socio Marc Watts, si riunirà con il figlio Ryan per discutere riguardo alle strategie da adottare nel prossimo futuro. Non sarà presente Guido Fienga, attualmente a Roma: l’ad è tornato in Italia dopo aver incontrato, qualche giorno fa, proprio Ryan Friedkin. Resta ancora da capire se i nuovi proprietari del club capitolino si sposteranno nel nostro paese già a fine mese.