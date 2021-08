Roma, ritrovata una ragazza polacca inclusa nell’annuncio di Vina

Dal 2019 i giallorossi hanno contribuito al ritrovamento di undici ragazzi che erano scomparsi

La notizia è giunta alla ICMEC, e successivamente al Club, dalla ITAKA Foundation, unica organizzazione in Polonia in grado di offrire un supporto a 360 gradi nei casi di minori scomparsi. I diversi video pubblicati negli anni sono stati visti più di 15 milioni di volte sugli account social dell’AS Roma, mostrando immagini e generalità di più di 150 minori scomparsi. Il Club ha collaborato con Telefono Azzurro, National Centre for Missing and Exploited Children (USA), Missing People (UK), Missing Child Kenya e International Centre for Missing and Exploited Children per cercare di rendere il messaggio il più efficace possibile in ogni parte del mondo. Un ragazzo di Atene, tre minori in Italia, tre giovani dall’Inghilterra, un ragazzo del Belgio e due del Kenya erano stati ritrovati in salute tra quelli inclusi nei video della Roma in precedenza.