Roma, risolto problema legato agli abbonati in Tevere: avranno la prelazione

Nei giorni scorsi alcuni tifosi avevano palesato una problematica riguardo alcuni settori della Tribuna Tevere che verrà ristrutturata. Sull'argomento è intervenuta la Roma risolvendo ogni dubbio

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma rende note le disposizioni per tutti gli abbonati in Tribuna Tevere che non potranno più occupare il loro posto la prossima stagione a causa dei lavori strutturali previsti allo Stadio Olimpico: "Agli abbonati di Tribuna Tevere soggetti a spostamento verrà data la possibilità di scegliere in anticipo i migliori posti disponibili con una fase dedicata dalle 15 alle 18 di domani. Per accedere alla prelazione, domani sarà inviata loro un’email con il link d’acquisto". Questa dunque la risposta ufficiale della Roma che già nei giorni scorsi aveva risposto in maniera ufficiosa ai tifosi che aveva posto sotto la lente d'ingrandimento la problematica.