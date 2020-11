Roma, risentimento al flessore per Ibanez. Escluse lesioni

Altro forfait confermato per il Cluj. Roger Ibanez, uscito malconcio dalla sfida di campionato con il Parma, ha sostenuto gli esami strumentali di rito che hanno evidenziato un risentimento al flessore. Scongiurata però la lesione muscolare, che avrebbe reso il problema più importante e serio. Il difensore brasiliano, come Mancini e Smalling, salterà così sicuramente la trasferta europea in Romania contro la squadra di Petrescu, provando la rincorsa all’importante gara di campionato contro il Napoli in programma domenica sera al San Paolo.