Roma, ripresa il 29 dicembre. Ma i giocatori vogliono anticipare

La Roma vuole ripartire. Al più presto. Fonseca dopo l’ultima partita contro il Cagliari ha concesso il consueto rompete le righe fino al 29 dicembre. La ripresa è prevista quindi per martedì pomeriggio, ma come scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it non è escluso che qualcuno si presenti a Trigoria già lunedì perché, in fondo, chiudere il 2020 al terzo posto ha regalato alla Roma nuove consapevolezze e allora meglio non perdere troppo tempo. Per il resto, però, prima della partita contro la Sampdoria all’Olimpico del 3 gennaio, la Roma aveva assoluta necessità di recuperare e quindi giocatori e allenatore ne hanno approfittato per ricaricare le batterie in famiglia.