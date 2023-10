Roma, ripresa degli allenamenti in vista del Servette: in gruppo Joao Costa e Mannini

I giallorossi si rituffano nell'Europa e preparano la sfida per la seconda giornata del girone. Sempre out per infortunio Smalling,Llorente e Renato Sanches

Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, a seguito della vittoria in campionato contro il Frosinone, la squadra giallorossa ha ripreso a lavorare a Trigoria. Giovedì sera, all'Olimpico, arriva il Servette per il secondo turno del gruppo G di Europa League. Lo Special one vuole bissare il successo della gara d'esordio contro lo Sheriff per dare già una svolta importante verso la qualificazione. Nel gruppo della prima squadra ancora presente i giovani Joao Costa e Mattia Mannini. Vista l'emergenza in difesa, con l'assenza di Smalling e Llorente per infortunio, e un eventuale cambio di modulo con il passaggio al 4-4-2, soprattutto il portoghese potrebbe anche trovare la gioia dell'esordio, magari a partita in corso.