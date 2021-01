Roma, ripresa degli allenamenti fissata per lunedì alle 15

Archiviata col brivido la pratica Spezia, grazie 4-3 realizzato da Lorenzo Pellegrini nel recupero del secondo tempo, per la Roma è tempo di preparare la sfida con il Verona, in programma domenica 31 gennaio alle ore 20.45. Il tecnico Paulo Fonseca concederà un giorno libero alla squadra: la ripresa degli allenamenti è infatti fissata per lunedì 25 alle ore 15. La prima seduta in vista dell’Hellas, naturalmente all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, sarà dunque pomeridiana.