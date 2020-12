Un giorno di riposo per la Roma. Fonseca ha fissato il ritorno in campo a Trigoria martedì alle 11, con la squadra che si ritroverà al centro sportivo per preparare il match di Europa League contro il CSKA Sofia ma soprattutto la trasferta di Bologna di domenica prossima. I giallorossi cercheranno di riscattarsi dopo il pareggio odierno contro il Sassuolo, che ha causato parecchi malumori per via della discutibile gestione degli episodi della partita da parte di Maresca.