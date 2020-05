Roma, ripresa degli allenamenti collettivi rimandata: Fonseca concede il giorno libero

La ripresa degli allenamenti collettivi può attendere. La Roma questa mattina non si è radunata al centro sportivo di Trigoria. Paulo Fonseca ha concesso un giorno libero ai suoi. Il via libera ufficiale era infatti ancora in dubbio (la Figc deve trasmettere il protocollo), mentre già da domani si potrà probabilmente tornare alla normalità con il primo allenamento di squadra. Al Fulvio Bernardini presenti solo Bryan Cristante e Antonio Mirante per delle sedute di massaggi, oltre alla dirigenza. Il 28 maggio resta il giorno da cerchiare in rosso sul calendario. Il governo deciderà se e quando far ripartire il campionato, ma da ieri le possibilità di un nuovo inizio sono cresciute notevolmente. La data più probabile per riabbracciare il campionato è il 20 giugno.