Roma, Mancini si allena con una maschera sul volto: out Belotti e Solbakken

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. La squadra guidata da José Mourinho, all'indomani dell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Braga, ha ripreso gli allenamenti presso lo stadio Municipal di Albufeira, in terra portoghese. Lo Special One sta avendo i primi riscontri dopo questi primi giorni di ritiro e insieme al suo staff non vuole fermarsi un attimo. Nella seduta pomeridiana, oltre all'assenza già risaputa di Solbakken, a causa di un affaticamento muscolare rimediato nell'amichevole contro il Latina, è rimasto fuori anche Belotti. Nulla di preoccupante, però. Ieri il gallo ha giocato 90 minuti e Mourinho ha deciso per la strada del riposo precauzionale. Gianluca Mancini, invece, è uscito malconcio dalla sfida contro il Braga e ha preso parte all'allenamento indossando una maschera protettiva al viso.