Roma, rinnovato l’accordo con Idealista: diventerà Proud Partner del club

Il noto portale immobiliare accrescerà la sua presenza al fianco della società giallorossa. Diversi i vantaggi garantiti ai tifosi e ai clienti, che potranno partecipare ad esperienze esclusive

Redazione

La Roma continua a muoversi e a progredire sotto il punta di vista delle partnership commerciali. Come comunicato dal club giallorosso, è stato rinnovato l'accordo con Idealista, tra i maggiori portali immobiliari d'Italia. Il marchio, diventerà anche Proud Partner della società. Ecco l'annuncio ufficiale:

Idealista godrà di un’ampia visibilità durante tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia allo Stadio Olimpico: il marchio e i suoi spot appariranno infatti sui maxischermi dell'impianto e sui led a bordocampo. “Diciamo spesso che i nostri tifosi hanno due case: la casa in cui vivono e lo Stadio Olimpico", ha spiegato Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell'AS Roma. “Per questo siamo felici di collaborare con idealista e di continuare a fornire ai nostri tifosi lo strumento perfetto per le loro esigenze immobiliari".

I vantaggi portati dalla partnership non finiscono qui, ma si estendono anche ai clienti di idealista, che potranno cogliere l'opportunità di partecipare a esperienze esclusive durante le partite dei giallorossi, in un ambiente ideale per lo sviluppo di nuove connessioni e il rafforzamento del networking.

"Passione e business sono il binomio di successo che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari nel settore dei portali di annunci immobiliari”, ha dichiarato Antonio Giordano, Co-CEO di idealista. “Quando si parla di passione i tifosi della Roma sanno essere davvero contagiosi e siamo entusiasti di essere ancora dalla loro parte per questa avventura unica. Quella con il club giallorosso non è solo una partnership di branding e visibilità; si tratta di creare connessioni significative tramite la nostra piattaforma di annunci. Vogliamo essere partner di fiducia dei tifosi e degli appassionati di calcio per migliorare l'esperienza nella ricerca della loro prossima casa”.

Una delle novità più intriganti di quest'anno interesserà direttamente i calciatori giallorossi, protagonisti di prodotti editoriali esclusivi curati dalla redazione di idealista/News. Questi contenuti saranno promossi attraverso i canali social ufficiali del Club, offrendo un'ulteriore opportunità di coinvolgimento per i tifosi e i lettori di idealista.

