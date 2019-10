Roma, rinnovata la partenership con il Gruppo San Raffaele

In virtù dell’accordo e del know how riconosciuto, il San Raffaele garantirà assistenza medico-sanitaria all’interno dello stadio Olimpico in occasione delle partite di Serie A, di Coppa Italia e delle competizioni europee della prima squadra maschile. Gli atleti giallorossi potranno, inoltre, usufruire delle più avanzate tecniche di laboratorio analisi e delle più moderne tecnologie di diagnostica per immagini dei Poliambulatori del gruppo romano. Il gruppo assisterà anche le squadre del settore giovanile del Club.

Nell’accordo è inoltre prevista una partnership con l’Università Telematica San Raffaele Roma, che fa capo al Gruppo, e che contempla tra i percorsi di studio l’unico corso di laurea triennale in Scienze Motorie – Curriculum Calcio.