Roma, rigore di salvataggio: 1-1 con l’Udinese firmato Pellegrini. Ma che fatica

I giallorossi deludono alla Dacia Arena e dicono addio al sogno Champions ma strappano un punto grazie al rigore di Pellegrini al 94’. Giovedì il ritorno col Vitesse, domenica il derby con la Lazio

Redazione

La Roma torna sulla terra. Dopo aver cullato il sogno Champions, sul campo dell’Udinese pareggia 1-1 in extremis e porta a otto la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Alla Dacia Arena dopo il gol di Molina ci pensa Lorenzo Pellegrini con un rigore al 94’ ad evitare la sconfitta alla Roma in una delle peggiori prestazioni stagionali in fase offensiva: solo una vera parata (al 75’) per Silvestri. Abraham incappa in una serata “no” e Zaniolo e Pellegrini riescono almeno nel compito di non farsi ammonire in vista del derby (e anzi, da quel giallo sono decisamente condizionati). La Juventus si allontana e ora l’unico vero obiettivo in campionato è quello della qualificazione all’Europa League. Giovedì intanto il ritorno contro il Vitesse, domenica il derby contro la Lazio.

Nel primo tempo solo Udinese

Mourinho non risparmia nessuno in vista del ritorno con Vitesse e del derby con la Lazio, tantomeno i diffidati Zaniolo e Pellegrini. Ma la testa dei giocatori sembra altrove già dai primi minuti: Molina e Deulofeu a destra fanno ciò che vogliono, aiutati dalla scarsa verve difensiva di Zalewski e Ibanez. Manca Kumbulla e la difesa ne risente. Sembra incredibile pensando solo a qualche settimana fa, eppure è così. E quindi la fascia sinistra della Roma ha come padroni solo i friulani: l’antipasto del gol è un’occasione che Pereyra non sfrutta con un tocco impreciso davanti a Rui Patricio. Ma passano quattro minuti e arriva il vantaggio con un sinistro, stavolta preciso, di Molina che raccoglie una respinta della difesa della Roma dopo un corner e batte Rui Patricio nell’angolino. Ci si aspetta una reazione della squadra di Mourinho, che non arriva. Anzi, l’Udinese al 38’ sfiora il 2-0: Makengo calcia dal limite e solo una super parata di Rui Patricio (poi fortunato nel rimpallo sul palo) evita il gol deviando con la mano sinistra sulla traversa. I difensori dell’Udinese hanno vita facile contro Abraham e Zaniolo, tanto che Silvestri non è costretto a fare neanche una parata. Nel finale di tempo problemi per chi stava vedendo la partita su Dazn: con la partita ancora in corso – e l’Udinese in area di rigore – parte in anticipo la pubblicità scatenando ironie (e rabbia) dei tifosi sui social.

I cambi di Mou senza effetto, poi il rigore al 94'

Nel secondo tempo Mourinho toglie ancora un pessimo Sergio Oliveira e sceglie El Shaarawy passando al 3-4-3 con Zaniolo e Stephan larghi e Pellegrini che scala a centrocampo. Chi si aspetta una reazione di rabbia però resta deluso: la Roma non crea mai pericoli, vittima dell’aggressività dell’Udinese. Mourinho prova a dare un’altra scossa al 65’: fuori l’uomo della stagione Abraham, oggi negativo al pari di tanti compagni, e Zalewski. Dentro Shomurodov e Felix che dopo pochi secondi collezionano una delle prime palle gol della serata con il tiro di Afena-Gyan che finisce largo di poco. Al 75’ la vera occasione: El Shaarawy arriva sul fondo, sul suo cross Silvestri anticipa tutti e sulla respinta né Felix né Pellegrini riescono nel tap in. Nel finale entra anche Carles Perez per Mancini: la Roma che chiude con due difensori (Ibanez e Smalling) e cinque attaccanti ma i pericoli più grandi li creano Pussetto in contropiede e Samardzic col sinistro ma Rui Patricio è bravissimo in entrambe le occasioni. Al quarto minuto di recupero il tocco di mano in area di rigore e il penalty trasformato da Pellegrini che almeno consolano Mourinho. Ma giovedì e domenica nel derby servirà una Roma diversa.

Il tabellino di Udinese-Roma 1-1

Marcatori: 15’ Molina, 90+2' Pellegrini (rig.)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez (82’ Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (87’ Samardzic), Udogie; Deulofeu (87’ Pussetto), Beto. All.: Gabriele Cioffi. A disp: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Arslan, Benkovic, Makengo, Soppy, Ballarini, Nestorovski

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (85’ C. Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp (73’ Veretout), Cristante, Oliveira (45’ El Shaarawy), Zalewski (65’ Shomurodov); Pellegrini; Zaniolo, Abraham (65’ Afena-Gyan). All.: Josè Mourinho. A disp: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Vina, Bove, Darboe.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Meli e Peretti. IV uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: Rocca.

NOTEAmmoniti: 26’ Deulofeu, 70’ Afena-Gyan, 86’ Makengo, 88’ Ibanez Espulsi: 71’ Foti (per proteste)