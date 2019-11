Roma, rifinitura tattica al Mapei Stadium: c’è Spinazzola

La Roma scende in campo al Mapei Stadium per la rifinitura in vista del Parma. Fonseca vuole una reazione d’orgoglio dai suoi dopo la bruciante sconfitta contro il M’Gladbach per 2-1. A Reggio Emilia sarà importante allungare la striscia di vittorie consecutive in Serie A per blindare il terzo posto in classifica. Torna in gruppo Spinazzola, pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

L’ALLENAMENTO

Ore – 10: il gruppo ha iniziato la rifinitura al Mapei Stadium con un breve riscaldamento prima di un focus sulla parte tattica. Fonseca poi, ha diviso i giocatori in due squadre per la partitella finale dove sono state provate le nozioni acquisite. A Trigoria invece, gli infortunati hanno continuato il loro lavoro di recupero come da programma.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Parma Fonseca cambierà qualcosa: Mancini potrebbe tornare in difesa per affiancare Smalling. Diawara pronto a prendersi una maglia da titolare, mentre resta il dubbio tra Spinazzola e Santon sulle destra. Sulla trequarti torna dal primo minuto Pastore, con Zaniolo e il ballottaggio Kluivert-Under. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Pastore; Dzeko.