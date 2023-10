Verso Roma-Servette: nessun turno di riposo per Lukaku. Zalewski dal 1′

Vigilia europea per la Roma che domani affronterà il Servette. I giallorossi hanno battuto all'esordio lo Sheriff 1-2 e vogliano trovare un'altra vittoria per mettere in cassaforte il primo posto nel girone. Mourinho dovrà rinunciare ancora una volta a Smalling e Llorente. Entrambi assenti nella rifinitura di questa mattina. "Un miracolo averli a Cagliari", queste erano state le parole del mister dopo il match col Frosinone. C'è Paulo Dybala che però non partirà dal 1'. Nessun turno di riposo per Lukaku. Vicino al belga possibile chance per Belotti. Ancora ai box Renato Sanches che tornerà dopo la sosta e non si è allenato Azmoun. L'iraniano non è in lista Uefa e non avrebbe potuto giocare domani. In porta ci sarà Svilar. Panchina per Cristante e in difesa giocherà Celik insieme a Mancini e Ndicka. In mezzo al campo chance dal 1' per Bove che affiancherà il solito Paredes. Ballottaggio tra Aouar e Pellegrini. A destra Karsdorp, mentre a sinistra torna Zalewski. Kristensen non ci sarà, anche lui è fuori dalla lista Uefa e tornerà dal 1' a Cagliari.