Roma, rifinitura in vista del Salisburgo: Abraham e Dybala in gruppo – VIDEO

Vigilia europea per la Roma. Oggi i giallorossi sono tornati a Trigoria per la rifinitura in vista del match col Salsburgo. Abraham si allena con i compagni con una mascherina per proteggere la palpebra. L'inglese vuole esserci domani. Presente anche Paulo Dybala che si sta allenando con la squadra. Recuperato al 100% Pellegrini. Il capitano ha saltato la partita col Verona e sarà a disposizione per il play off contro gli austriaci. I giallorossi giocheranno domani alle ore 21 il match di ritorno, l'Olimpico sarà nuovamente sold out. Mourinho ha messo nel mirino l'obiettivo rimonta dopo la beffa della gara d'andata. Il mister parlerà in conferenza stampa alle ore 19.30 insieme a Gianluca Mancini.