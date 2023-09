Roma, rifinitura in vista del Genoa: pienamente recuperati Pellegrini e Aouar

La Roma nelle prossime ore partirà per Genova, dove domani affronterà la squadra di Alberto Gilardino in un match dove non sono concessi altri passi falsi. Nella seduta di rifinitura odierna, si sono visti ancora in gruppo sia capitan Pellegrini che Aouar. Mourinho, dunque, potrà contare anche sul loro apporto nel difficile match di domani sera. Il numero 7 giallorosso, scalpita anche per una maglia da titolare per dar maggior fantasia ed estro insieme alla consolidata coppia Dybala-Lukaku. L'algerino, invece, dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. Sempre out sia Smalling che Renato Sanches, entrambi costretti ai box da infortuni muscolari.