Roma, riecco Berdini: l’ex assessore contro il nuovo stadio di Pietralata

Il nuovo impianto della Roma, ha il primo nemico ufficiale. Nei giorni scorsi è nato infatti il primo comitato che si oppone al progetto del club giallorosso chiamato "Stadio Pietralata, No Grazie!” che si riunirà per la prima volta il prossimo 26 novembre alle 16:30 presso il Circolo Arci Concetto Marchesi in via del Frantoio 9c. Ci sarà Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica della Capitale che si era già opposto duramente in passato al progetto Tor di Valle. Insieme a lui anche Emilio Giacomi (Italia Nostra), Marco Cacciatore (consigliere regionale) e Vittorio Sartogo (Coordinamento Associazioni del Lazio per la Mobilità alternativa).