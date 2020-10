Roma, ricorso respinto per Mancini: l’Uefa conferma le tre giornate di squalifica

L’Uefa respinge il ricorso per la riduzione della squalifica di Gianluca Mancini. Il principale organo calcistico europeo ha ratificato le tre giornate di stop per il difensore, fermato a seguito della sfida della passata edizione tra i giallorossi e il Siviglia. Mancini non sarà a disposizione del tecnico Fonseca per la sfida di domani sera contro il CSKA Sofia e non prenderà parte nemmeno alla prima delle due gare con il Cluj, rientrando dunque per la quarta giornata del Gruppo A di Europa League.

I giallorossi, tuttavia, possono consolarsi con il rientro di Chris Smalling, che ha recuperato dalla distorsione al ginocchio. Il centrale inglese, come annunciato dallo stesso Fonseca in conferenza stampa, domani sera scenderà in campo da titolare per la prima volta dal suo ritorno nella Capitale.