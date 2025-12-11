Roma, ricordi Tim Coates? L’ex psicologo del club presente al Celtic Park

GLASGOW Vecchie conoscenze giallorosse questa sera al Celtic Park per Celtic-Roma. Sugli spalti dell'impianto scozzese, infatti, sono presenti Tim Coates e Mark Sertori. Il primo, inglese, era arrivato nei primi giorni del novembre 2024 come nuovo psicologo del club ma dopo appena 20 giorni aveva già lasciato la Capitale. Coates, comunque, è rimasto nella memoria dei tifosi romanisti per essere stato immortalato quasi in lacrime al termine del match contro il Bologna, nel bel mezzo della contestazione e dell’ennesima sconfitta in uno dei momenti più bui della storia recente della Roma. Sertori invece, dall'agosto del 2024 all'ottobre scorso, ha ricoperto il ruolo di Head of Performance, occupandosi di tutto ciò che riguardava le performance dei giocatori. I due sono grandi amici, tanto che era stato lo stesso Sertori a portare Coates nella Capitale per un periodo di prova.