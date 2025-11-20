Roma, ricordi Renato Marin? Ora il PSG lo vede come futuro top mondiale

Se il PSG si era mosso nei mesi scorsi per assicurarsi un giovane portiere della Primavera un motivo c’era: quel ragazzo è Renato Marin. Il 19enne italo-brasiliano, prelevato a parametro zero dalla Roma questa estate, potrebbe presto compiere il grande salto nel calcio che conta. Secondo L’Equipe, in società tutti sono entusiasti del suo talento e convinti di aver fatto un acquisto strategico per il futuro. “È il migliore della sua età”, si legge sul quotidiano francese, che descrive Marin in termini molto positivi. Attualmente occupa il ruolo di terzo portiere nella prima squadra, ma il progetto nei suoi confronti appare chiaro. Nel club parigino sono convinti di aver ingaggiato uno dei portieri più promettenti al mondo nella sua fascia d’età e il club giallorosso lo ha lasciato andare via a costo zero.