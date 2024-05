Roma, chiesto un Consiglio Municipale per riqualificare il parco “Antonio De Falchi”

Il 4 giugno è una data che i romanisti non dimenticheranno mai. Nel 1989 un aggressione degli ultras milanisti tolse la vita ad Antonio De Falchi. Trentacinque anni dopo nella giornata di martedì ci sarà unConsiglio Municipale Straordinario per discutere una serie di iniziative per ricordare il tifoso giallorosso. La richiesta è stata inoltrata oggi dal primo firmatario Flavio Mancini e da altri 4 consiglieri del VI Municipio. L’obiettivo è quello di riqualificare il parco ‘Antonio De Falchi’ che si trova a Via di Torre Spaccata (angolo Via Michele De Marco). Flavio Mancini (consigliere VI Municipio) spiega a forzaroma.info: “Questa richiesta non ha appartenenza politica ma nasce per ricordare Antonio. Verrà votato un atto e chiederò che quell’area venga messa in sicurezza e che venga allestita un’area giochi per i bambini”. Oltre a riqualificare il parco verrà anche richiesto di mettere una targa commemorativa che verrà scoperta con un evento nel quale saranno presenti anche le scuole elementari e calcio del quartiere. Tra gli invitati ci saranno i Presidenti del Consiglio Comunale di Roma, l’Assesore allo sport e verrà chiamato anche il fratello di Vincenzo Paparelli. Il giorno del consiglio ci sarà anche la sorella di Antonio De Falchi che ha dato l’ok alla richiesta del consiglio straordinario. Sarà l’occasione per ribadire che lo sport unisce e va contro ogni tipo di violenza.